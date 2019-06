YB holt Verteidiger Cédric Zesiger

Der 21-jährige Verteidiger Cédric Zesiger wechselt vom Grasshopper Club nach Bern. Wie der BSC Young Boys am Samstagmorgen mitteilt, hat der Berner einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Der Seeländer spielte bereits mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft von Xamax, bevor er 2016 zu den Grashoppers nach Zürich wechselte. Der U21-Nationalspieler wird bereits am Samstag in Fügen im Zillertal erstmal mit YB trainieren, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

(sih/pd)