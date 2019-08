YB holt im Schongang Schwung

Gianluca Gaudino läuft also nach dem Spiel Richtung Eckfahne neben dem Tunnel, dort wo die Fernsehinterviews absolviert werden. Der 22-Jährige, im Winter als Vereinsloser verpflichtet, hat sich bei den Young Boys keine Hauptrolle ergattern können. An diesem Abend aber steht er im Fokus. Er bereitete das 1:0 vor, erzielte in der Schlussphase das 4:0 mit einem Freistoss durch die Mauer hindurch und zeigte einige Müsterchen seiner technischen Fertigkeiten.

Bei der Eckfahne erwartet ihn schon Guillaume Hoarau, die grosse Figur der Young Boys, die angeschlagen fürs Rückspiel im Playoff zur Königsklasse bei Roter Stern Belgrad geschont wurde. Und herzt Gaudino, der ihm bis zur Schulter reicht. «Die Chemie bei uns stimmt einfach», sagt der Mittelfeldspieler. «Keiner ist beleidigt, wenn er nicht zum Zug kommt. Das ist der Schlüssel zu solchen Leistungen.»

Sörensen und das Debüt

Gaudino war einer von fünf Neuen im Vergleich zum 2:2 am Mittwoch gegen Belgrad. Auch Nicolas Bürgy, Christian Fassnacht und Saidy Janko rückten ins Team. Frederik Sörensen, letzte Woche aus Köln verpflichtet, feierte in der Abwehr sein Debüt. Die Rochaden waren das eine, das veränderte System das andere. Seoane stellte sein Team in einem 3-4-1-2-System auf. Es war eine Premiere in dieser Saison und eine Massnahme mit Roter Stern im Kopf.

Der FCZ verfügt mit dem kleinen, quirligen Spielmacher Antonio Marchesano über einen ähnlichen Typen wie Belgrads Captain Marko Marin. «Wir versuchten mögliche Herausforderungen zu simulieren. Auch wenn Roter Stern ein anderes Kaliber als der FCZ ist», sagt Seoane. Er schliesst aus dem 4:0, dass die Dreierkette in Belgrad eine Option sein kann. Wie auch Debütant Sörensen, dem der Trainer als rechter Innenverteidiger eine gute Leistung attestiert. Der kräftige Däne meldet: «Ich bin auf alle Fälle bereit.»

In der Offensive nahm der wiedergenesene Fassnacht die Position hinter den Spitzen ein. Ein weiterer Schachzug, der aufging: Der Nationalspieler nutzte die Räume zwischen den gegnerischen Linien, hatte bei fast jedem Angriff seinen Fuss im Spiel und stand mit seinem Kopfball nach einem Freistoss am Ursprung des 1:0 (29. Minute). Er fühle sich hinter den Spitzen enorm wohl, sagt Fassnacht. Es sei fast schade, habe er sich nicht schon in jungen Jahren in diese Position eingearbeitet. «Aber es ist schön, sieht der Trainer, dass ich die Rolle ausfüllen kann. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war.»