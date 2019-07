YB: Fassnacht fällt für drei Wochen aus

Seferi leihweise zu Xamax

Weiter meldet YB, dass Taulant Seferi leihweise zu Xamax wechseln wird. Seferi kam bereits im Januar 2015 zu den Young Boys, wurde dann aber von mehreren Verletzungen zurückgeworfen.

In den letzten beiden Saisons zeigte er in der Challenge League in Wohlen und Winterthur gute Leistungen, nun soll er bei Xamax in der höchsten Schweizer Liga Spielpraxis sammeln.

Das erste Spiel ist am 21. Juli im Stade Suisse gegen Servette.