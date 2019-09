YB auf der Achterbahn

Es ist danach eine Partie mit vielen Emotionen und einiger Hektik, die in der Schlussphase darin gipfelt, dass Schwegler die Gelb-Rote Karte sieht. Der ehemalige YB-Verteidiger ist zuvor schon einige Male mit seiner Heissblütigkeit aufgefallen.

2:2 also. Häberli sagt: «Es wäre unverdient gewesen. wenn wir uns für diese Leistung nicht mit einem Punkt belohnt hätten. Auch wenn wir sicher auch etwas Glück beanspruchten.»

Seoane wiederum betont, seine Mannschaft habe die Ereignisse der vergangenen Woche gut weggesteckt: «Für mich ist es entscheidend, zu sehen, wie wir uns entwickeln. Die Leistung heute zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind.» Neuer Leader ist zwar der FC Basel nach dessen 2:1 gegen Lugano, aber Seoane registriert das ohne grosse Gefühlsregung.

Der Spitzenkampf naht

Trotzdem: Denkt er schon an den 22. September? An die Fortsetzung des Meisterschaftsbetriebs mit dem Spitzenkampf gegen Basel? An die Chance, die Spitze wieder zu übernehmen? «Zuerst ist Cup, dann Europa League und erst danach Basel», antwortet er. Aber eines schiebt er doch noch nach: «Natürlich freuen wir uns auf das Spiel gegen den FCB.»