«Xhaka ist ein Symptom des Niedergangs von Arsenal»

Der Schweizer grätscht Heung-min Son im Strafraum um. (Video: Twitter)

Wird Xhaka in London also auch zum Sündenbock gemacht?

Absolut. Auch weil Mesut Özil nicht da ist. Diese Phantomdiskussion wird ständig geführt, weil der Club nicht mehr das ganz grosse Niveau vom früheren Arsenal erreicht. Inwiefern das gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass Xhaka ein Symptom des Niedergangs von Arsenal ist. Nicht im Sinne, dass er schuld an diesem ist. Es kommt automatisch mit den grossen Mittelfeldspielern vor ihm, Petit, Vieira, meinetwegen Fabregas. Xhaka gestaltet das neue Arsenal mit und fällt da ab, ist vielleicht überfordert mit der Aufgabe.

Hat Xhaka in den letzten Monaten denn gross etwas falsch gemacht?

Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Er macht Fehler auf dem Platz, aber die machen die anderen auch. Bis auf die eine oder andere Szene, in der man sich gewünscht hätte, dass er cleverer reagiert, kann man keine Fehlerliste erstellen. Er kam nie so richtig rein, weil die Mannschaft nie richtig funktioniert hat. Es ist schwer, in dieser Mannschaft zu glänzen.

Verstehen Sie seine Reaktion bei der Auswechslung?

Es war eine verärgerte Reaktion, der Frust ist mit ihm ein wenig durchgegangen. Ich habe zu einem gewissen Grad Verständnis dafür. Kein Spieler will von den eigenen Zuschauern ausgebuht werden. Ich denke, dass es in der Mannschaft dafür durchaus Verständnis gibt. Für die allgemeine Stimmung aber hilft es natürlich nicht. Viele werden sich weiter an ihm abreagieren. Granit muss jetzt aufpassen, dass sich diese Meinung nicht festsetzt, das kann er nur über Leistung und Siege machen. Im Moment wackelt die Mannschaft aber so sehr, dass das schwierig wird.

Xhaka didn't kick anyone, didn't insult anyone. All he did was to tell supporters that booing one of their players isn't on. It's precisely the point a club's captain would be expected to make. — Raphael Honigstein (@honigstein) October 29, 2019

Hat Xhaka bei Arsenal überhaupt eine Zukunft?

Ich glaube, dass Xhaka ein grosser Mannschaftsspieler ist. Er ist kein Individualist und will fussballerisch nicht unbedingt im Vordergrund stehen. In einer richtigen Mannschaft mit richtigem Konzept könnte das funktionieren. Er kann nicht fünf Leute aussteigen lassen und den Ball ins Tor hämmern. Er macht ja eher die Sachen im Maschinenraum. Ein wichtiger Job, der darin besteht, andere in die Position zu bringen, wo sie glänzen können. Das ist aber schwierig, wenn es kein kollektives Konzept gibt.