Xhaka ist auf dem Weg zum nächsten Meilenstein

London hat wunderbare Feiertage hinter sich. Zumindest diese Ecke im Nordwesten der Stadt, wo sich das Wembley erhebt, das sagenumwobene Stadion. Die Playoff-Finals der unteren drei Profiligen zogen an drei Tagen 187000 Zuschauer an. Auch Prinz William war da, zumindest am Montag, als Aston Villa gegen Derby 2:1 gewann und sich den Aufstieg in die Premier League sicherte. Der Prinz ist bekennender Fan von Villa.