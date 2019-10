«Wir sind auch schon aneinander geraten»

Ein Fallrückzieher Marke Zlatan: Ibrahimovic trifft traumhaft. Video: MLS

Feltscher komme mit Ibrahimovic gut klar: «Ich bin locker mit ihm, auch wenn wir schon mal aneinandergeraten sind.»

Entscheid gegen die Schweiz – und für Venezuela

Der 29-Jährige erklärt im Interview auch seinen Entscheid für Venezuela und gegen die Schweiz, obwohl er hier seine ganzen Ausbildungsjahre absolvierte: «Ich hatte nicht viel Geduld, habe es aber auch aus Überzeugung gemacht und bin stolz, für dieses Land zu spielen.»

Wo Feltscher nach der MLS-Saison spielt, weiss er noch nicht. Er hat eine Option auf ein weiteres Jahr bei LA Galaxy. Aber der in Bülach geborene Rolf Günther Feltscher Martínez war schon immer ein Wandervogel. Nach seinen ersten Profijahren bei GC zog es ihn nach Italien, später zurück in die Schweiz nach Lausanne. Danach spielte er in Spanien und Cardiff, bevor er Anfang 2018 in die MLS wechselte. Feltscher sagt: «Ich habe in meiner Karriere noch nie etwas geplant.»