«Wir hatten noch kein Dinner zusammen, aber ich hoffe ...»

Sie waren auch an diesem Abend Gegner, es ging wieder einmal um eine Auszeichnung, von denen beide schon haufenweise gewonnen haben. Doch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo präsentierten sich im Grimaldi Forum in Monaco entspannt, sie sassen Seite an Seite, sie scherzten miteinander, sie lachten, sie konterkarierten das Bild, das in der Öffentlichkeit gerne von ihnen gezeichnet wird. Das Bild zweier Rivalen, die dem anderen auf ihrer Jagd nach Titeln und Rekorden wenig bis nichts gönnen. Dabei haben die Superstars schon mehrmals darauf hingewiesen, dass sie kein Problem miteinander hätten.