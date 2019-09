Wieso Shaqiris Entscheid für ihn sinnvoll sein könnte

Die an Shaqiri in der internen Hierarchie vorbeigezogenen Divock Origi und Georginio Wijnaldum bestreiten am Montag noch ein je EM-Qualifikationsspiel. Sie werden also erst am Dienstag nach Liverpool zurückkehren. Noch später wird es bei Roberto Firmino und Sadio Mané, zwei der Gesetzten in Klopps Sturm-Dreizack. Ihr zweites Länderspiel findet am Mittwochabend statt, sie kehren also nicht vor Donnerstag ins Liverpool-Training zurück. Zwei Tage vor dem nächsten Ligaspiel gegen Newcastle (Samstag, 13.30 Uhr).

Eine grosse Chance

Ausserdem ist Shaqiri bei weitem nicht der Erste, dessen erste Priorität (für den Moment) nicht ist, sein Land zu vertreten. Cristiano Ronaldo verzichtete schon, Lionel Messi auch. Und die beiden Superstars mussten in ihren Vereinen selten um Einsatzminuten kämpfen. Bei Roger Federer mussten die Schweizer Tennis-Fans jeweils froh sein, wenn er gerade mal kurz Zeit für ein paar Partien im Davis-Cup hatte.

Mit seinem Nationalteam-Verzicht hat Shaqiri nun also eine einzigartige Gelegenheit, sich bei Liverpool für mehr Einsatzminuten zu bewerben. Doch damit steigt auch der Druck, denn diese Chance muss er nutzen. Sonst hat er seine Schweizer Kollegen im wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Irland umsonst im Stich gelassen – und sich selber um wertvolle Minuten Spielpraxis gebracht.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: