«Wieso glaubt man mir nicht?»

Den Satz sagt er, ohne verbittert zu wirken. Aber es ist ein Satz, der aufhorchen lässt: «Ich brauche das nicht mehr und verbringe die Wochenenden lieber anders.»

Stephan Klossner ist ein kluger Mann, Doktor der Biologie, an der Kantonsschule Willisau unterrichtet er als Lehrer – und in einem Teilpensum ist er Fussball-Schiedsrichter in der Super League. Ende Jahr hört er damit auf, obwohl er mit 38 Jahren altersmässig noch lange dabei bleiben dürfte.