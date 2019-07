Wie Klinsmann nach St. Gallen gefunden hat

Viele Jahre später sitzt Jonathan Klinsmann auf einem Fauteuil in der Lounge des Grand Resort Bad Ragaz und sagt: «That’s actually proven», das sei tatsächlich erwiesen.

Der 22-jährige Fussball­goalie muss es wissen. Er ist in Kalifornien zweisprachig aufgewachsen, sein Vater ist der ­ehemalige deutsche Spitzenfussballer und Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Zudem hat er in Berkeley, an der University of California, neben dem Studium der Medienwissenschaften mehrere Vorlesungen in Psychologie besucht. Womöglich kennt er die Arbeiten der 2018 verstorbenen Ervin-Tripp, denn diese hatte in Berkeley gelehrt.

Und plötzlich sitztein anderer Mensch da

Der 194 Zentimeter grosse Klinsmann verschränkt die Arme. Das Gespräch darüber, wie er als amerikanischer Goalie beim FC St. Gallen einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, will er in Deutsch führen. Und so sitzt er also da, in diesem Luxushotel im Rheintal, wo die St. Galler ihre Saison vorbereiten, und wirkt fast ein wenig unsicher. Bis er nach einer Viertelstunde sagt: «Ach, ich mache lieber in Englisch weiter, es geht einfach besser.»

Ab diesem Moment sitzt ein anderer Mensch da. Klinsmann redet offener, er scherzt, lacht viel, und er ist schlagfertig. Sein Vokabular ist grösser und seine Lust zu erzählen ganz offensichtlich ebenfalls. In Englisch lässt es sich halt besser reden über Basketball, über Kobe Bryant und die National Basketball Association, die Major League Soccer oder das Leben an den Colleges, von dem junge Menschen in Amerika träumen.

In dieser Welt ist Klinsmann gross geworden. Er wurde zwar 1997 in Deutschland geboren, als sein Vater zwei Jahre für den FC Bayern München spielte. Aber er sagt: «Orange County, California, das ist meine Heimat.» Und diese Heimat will er mitnehmen nach Europa. Als er sich mit dem FC St. Gallen einig wird, sucht er zuerst nach Basketballplätzen in der Ostschweizer Stadt. Er will seiner Leidenschaft nachgehen, dieser amerikanisch geprägten Sportart. Wie er das in Berlin auch schon getan hatte.