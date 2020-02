Wicky: «Das Playoff passt zur US-Sportkultur»

Wicky war von März bis Dezember 2019 als Trainer der U-17-Mannschaft der USA tätig. (Bild: VI Images via Getty Images)

Was hat der Club für sportliche Erwartungen?

Zunächst einmal sind wir daran, das Kader fertig zusammenzustellen. Ich weile aktuell zwar mit 23 Spielern im Trainingslager in Florida, aber nur 16 sind Vertragsspieler. Es ist klar, dass wir ins Playoff wollen, aber das wollen alle – und Chicago war da zuletzt selten vertreten. Man kann also nicht sagen, es sei alles schlecht, wenn wir es nicht schaffen. Zum Ziel setzen wir es uns trotzdem. Und mittelfristig wollen wir um den Titel spielen.

Absteigen können Sie ja nicht.

Nein. Das System unterscheidet sich stark vom europäischen Fussball. Und wir können nicht einfach Spieler verpflichten, sondern sind an Restriktionen gebunden. So dürfen wir nicht mehr als acht Ausländer verpflichten. Es gibt Spieler mit unterschiedlichem Status. Und den Salary Cap: die Obergrenze für die Lohnsumme des Kaders. Sie ist für alle Clubs gleich.

Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?

Vor allem beeinflusst es die Arbeit des Sportchefs. Du musst dir noch viel mehr Gedanken ­machen, wie du die bestmögliche Mannschaft zusammenstellst. Auch, wie du das Geld verteilst. Wenn sich ein Spieler verletzt, kannst du keinen Ersatz holen, wenn die Gehaltsobergrenze erreicht ist.

Für Sie als Trainer macht es das kaum einfacher.

Es sind einfach die Gegebenheiten. Ich weiss das, ich habe die Liga verfolgt, seit ich 2008 als Spieler in Los Angeles war. Aber ja: Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Trainer aus Europa, die sich dessen bei Amtsantritt zu wenig bewusst waren und dann Mühe bekundeten.

Auch als Spieler war Wicky in den USA engagiert. Für eine Saison spielte er für CD Chivas USA in der MLS. (Bild: Victor Decolongon/Getty Images)

Inwiefern?

Jedes Auswärtsspiel bedeutet eine Flugreise von drei bis fünf Stunden. Und dann kann es sein, dass du am einen Spieltag auf 1600 Meter Höhe in Colorado antrittst und am nächsten bei 40 Grad in der Wüste von Houston. Geografie und Klima verlangen den Spielern mehr ab als in einer europäischen Liga. Da musst du die Spielweise den ­Gegebenheiten anpassen.

Anders ist auch, dass der Fussball in den USA einen völlig anderen Stellenwert besitzt als in Europa.

Trotzdem ist das Zuschauerinteresse an den Spielen ziemlich gross, und unser neuer Besitzer unternimmt einiges dafür, um noch mehr Menschen für Fussball zu begeistern. In Chicago läuft eine Werbekampagne, wir sind auf Stadtbussen und Plakaten in der Stadt präsent. Dennoch scheint mir klar: In den nächsten 20 Jahren wird der Fussball sich in Sachen Popularität nicht mit Football, Baseball oder Basketball messen können.

Gleichzeitig orientiert man sich daran: Salary Cap, Playoff, kein Absteiger – finden Sie das gut?

Hier stimmt es für mich, es passt zur US-Sportkultur. Umgekehrt ist für mich nicht vorstellbar, dass man dies im europäischen Fussball jemals so machen wird. In der Tendenz ist es eher möglich, dass sich die Major League Soccer angleichen wird. Es gibt hier in den USA auch ­Befürworter des weltweiten ­Modells. Ich sage mal: Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Die da wären?

Die Gehaltsobergrenze sorgt für Ausgeglichenheit. Eine Mannschaft kann im einen Jahr das Playoff klar verpassen und im nächsten um den Titel spielen – und umgekehrt. In Europa sind die Hierarchien ziemlich zementiert, dafür geht es dort bis zum Schluss fast für jeden Club um etwas. Hier hast du eine Phase, in der eine Mannschaft sieht, dass sie das Playoff verpasst – und deshalb einfach die nächste Saison plant. Für die Leistungskultur ist das sicher nicht optimal. Dafür kämpft ein Club, dem es sportlich nicht läuft, in den USA nicht gleich ums Überleben.