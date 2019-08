Werner glänzt bei Leipzigs Sieg in Gladbach

Dabei kam die Borussia zunächst besser in die Partie und setzte die Gäste mit hohem Pressing sofort unter Druck. Alassane Pléa verpasste nach schönem Doppelpass mit Neuzugang Embolo aber die Führung aus gut 15 Metern (10.).

Werners Kaltblütigkeit

Zu Beginn erarbeitete sich die Mannschaft des neuen Trainers Julian Nagelsmann, unter dem Leipzig so gut wie noch nie in die neue Saison gestartet ist, nur wenige zwingende Chancen. Dennoch erzielte Werner in der 38. Minute die Führung, er tunnelte Gladbachs Goalie Yann Sommer, wobei dem Schweizer Nationaltorhüter kein Vorwurf gemacht werden kann.

Unmittelbar nach der Pause sorgte erneut Werner im 1:1-Duell gegen Sommer für Ernüchterung bei den Gladbacher Fans. Wenige Minuten später bewahrte Sommer sein Team gegen Yussuf Poulsen vor einem noch höheren Rückstand (52.).

Die Gastgeber blieben in der Folge dran, eine abgefälschte Hereingabe von Konrad Laimer ging nur an die Latte (58.). Embolo sorgte mit seinem verwerteten Kopfball noch einmal für Spannung. Der Schweizer Nationalspieler verpasste kurz darauf den Ausgleich per Kopf denkbar knapp, ehe Werner nach einem bösen Fehler von Ginter alles klar machte.

Denis Zakaria hatte vorab in der ersten Halbzeit ein paar gute Szenen. Nico Elvedi sah vor Werners zweitem Tor im Laufduell nicht unbedingt vorteilhaft aus.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1:3 (0:1). 47'227 Zuschauer. – Tore: 38. Werner 0:1. 47. Werner 0:2. 91. Embolo 1:2. 94. Werner 1:3. – Bemerkungen:Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo. Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).