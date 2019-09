Wenn die Sprachbarriere das einzige Problem ist

Bei blauem Himmel und vereinzelten Wolkenschleiern gastierte der Aufsteiger St. Gallen-Staad auf dem Sportplatz Wyler. Und so wie das Wetter war, etwa so präsentiert sich die Situation bei den YB-Frauen. Von vier Spielen konnten sie drei gewinnen, einmal verloren sie. Damit belegen sie in der Tabelle mit 9 Punkten den 3. Rang. Zum Vergleich: Letzte Saison zählte das Konto der Bernerinnen nach 28 Runden 18 Punkte.

2:0-Führung verspielt

Gegen St. Gallen stellten die YB-Frauen die Weichen schon früh auf Sieg. In der 5. Minute verwertete Marilena Widmer die Vorlage von Nadine Riesen. Für Letztere war es ein spezielles Spiel, war sie doch vergangene Saison noch im Kader der Gegnerinnen gestanden. «Einerseits war es komisch, andererseits macht es mich aber auch stolz, gegen sie zu spielen», sagt sie.

Die beiden Teams boten eine unterhaltsame Partie vor 245 Zuschauerinnen und Zuschauern. Nachdem die 19-jährige Jael Jost in der ersten Halbzeit noch zweimal am Pfosten gescheitert war, traf sie im dritten Anlauf – auf Vorbereitung von Riesen – zwischen den Beinen der Ostschweizer Torhüterin hindurch. Es war ihr erstes Tor in der NLA. «Das ist natürlich schön», meint Jost nach dem Spiel sichtlich erleichtert.

Im Nachhinein lässt sich allerdings festhalten, dass den YB-Frauen die 2:0-Führung nicht unbedingt geholfen hat. Sie schalteten einen Gang runter, liessen die Gegnerinnen besser ins Spiel kommen. «Wir haben danach zu viel zugelassen», meint Riesen. Mit Folgen. Nach einer Stunde hiess es nur noch 2:1, in der 89. Minute gelang Lena Göppel mit einem Sonntagsschuss der Ausgleich, ehe Mayland ihr Team mit dem entscheidenden Treffer erlöste.

Wie eine echte Einheit

Dass die Bernerinnen am Schluss trotzdem mit drei Punkten den Platz verlassen, zeugt von Charakter. Das junge Team hat bewiesen, dass es auf einen Rückschlag reagieren kann. Die elf Frauen auf dem Feld agierten wie eine echte Einheit. Und Julien Marendaz ist an der Seitenlinie der Anführer der Equipe. Er kann auch mal laut werden, dirigiert seine Spielerinnen auf dem Platz, vergisst aber nicht, sie auch für gelungene Aktionen zu loben. Er weiss: «Kein Spiel wird in dieser Saison einfach für uns werden. Deshalb müssen wir immer dranbleiben.»

Seine Spielerinnen auf jeden Fall mögen ihn. «Er unterstützt uns super», meint etwa Riesen. «Er versteht es, uns aufzubauen», schwärmt Jost. Ab und zu haben sie allerdings Mühe, ihren Trainer zu verstehen; der 36-Jährige spricht nur Französisch. Die zweisprachigen Teamkolleginnen helfen jeweils aus beim Übersetzen.

Wenn dies das einzige Problem bleibt, steht den YB-Frauen ein wolkenloser Herbst bevor.