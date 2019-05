Was Trump und Marley mit der WM zu tun haben

«Es war schrecklich», sagt Manchester-City-Stürmerin Georgia Stanway danach. Sie und ihre Kolleginnen mussten ein Bootcamp durchstehen. Viele Spielerinnen hätten nicht gerade viel Schlaf gefunden, sie wateten durch falschen Treibsand, retteten Sandsack-Dummies bei einem rekonstruierten Flugzeugabsturz und unterzogen sich einem Gedächtnistest.

Zwei der anwesenden Marines seien Amputierte gewesen, schreibt die BBC. «Es brachte uns zurück», sagt Stanway, «wir spielen nur Fussball, während es bei ihnen um Leben und Tod geht.»

Unterricht in PatriotismusChina

Eine etwas andere Schule erfuhren kürzlich die Chinesinnen, derzeit auf Rang 16 der Weltrangliste klassiert. Während die Engländerinnen unter Manchester-United-Legende Phil Neville schufteten, setzten sich die Asiatinnen mit ihren Laptops in einen Unterrichtsraum, vor einer Leinwand die Lehrerin, daneben eine grosse chinesische Flagge, Fach: Patriotismus.

NATIONAL TEAM | Another off-field activity for the Steel Roses on the road to the @FIFAWWC. Before the trip to France, the squad had a class about "Scientific Connotation of Patriotism" at the Beijing Normal University. More details: https://t.co/8iXTlppBLm. #SteelRosespic.twitter.com/fPKmndmyak

— China Women's National Football Team (@ChinaWNFT) 22. Mai 2019