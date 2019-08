Von Akanjis Toprolle bis Zubers Kampf

Auf Clubsuche:

Michael Lang, Gladbach

Der neue Gladbach-Trainer Marco Rose hat mit Stefan Lainer seinen Lieblingsspieler aus Salzburg als Rechtsverteidiger mitgebracht. Langs Perspektive ist schlecht. Es würde nicht überraschen, sollte er noch im August einen neuen Arbeitgeber haben.

Vorerst ausgebremst:

Kevin Mbabu, Wolfsburg

Wolfsburg gab rund zehn Millionen Franken Ablösesumme für ihn aus, was für einen Aussenverteidiger eine respektable Summe ist. Mbabu würde perfekt ins 3-4-3-System Wolfsburgs passen – als Pendant zum überzeugenden Jerome Roussillon auf der linken Seite. Trotz seiner aussergewöhnlichen Energie muss er sich jedoch gedulden. Der Brasilianer William, letzte Saison flatter- und fehlerhaft, hat seinen Stammplatz bisher erfolgreich verteidigt.

In der Warteposition:

Admir Mehmedi, Wolfsburg

Unter Bruno Labbadia letzte Saison meistens Stammkraft. Nachfolger Oliver Glasner setzte bisher noch nicht auf Mehmedi, doch der fleissige Offensivspieler hat meistens einen Weg gefunden, sich in die Mannschaft zu spielen.

Unverständliche Planung:

Yvon Mvogo, Leipzig

In Leipzig seit 2017 in der Sackgasse. Verpasste nicht nur die zwei YB-Meistertitel, sondern auch jede Menge Einsätze. Peter Gulacsi, der äusserst solide Ungar, ist nicht zu verdrängen – und wurde auch nicht wie erwartet in die Premier League verkauft. So ist Mvogo erneut Ersatzgoalie. Es ist unverständlich, darf er nicht bei einem anderen Club Spielpraxis sammeln. Leipzig hat nichts davon, und Mvogos Talent wird verschwendet.

Sehr gut, aber nicht gross:

Yann Sommer, Gladbach

Ist unbestritten ein sehr guter, aber kein ganz grosser Torhüter. Darum spielt er in Gladbach. Zumindest auf der Linie ist Sommer Weltklasse. Stellt er seine Mängel bei der Strafraumbeherrschung ab, kann die Nummer 1 der Schweiz immer noch ein grosser Keeper werden.