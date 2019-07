Verdienen die US-Fussballerinnen wirklich mehr als die Männer?

Den Männern wurden in diesem Zeitraum lediglich 26,4 Millionen Dollar bezahlt. In den Leistungen sind keine Gelder enthalten, die nur Frauen – zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung – bekommen.

My letter and fact sheet to our soccer community about the @USWNT lawsuit. We’re committed to doing right by our women’s players, and I’m optimistic we can get this done. https://t.co/5bzV4KRFdm (1/2) pic.twitter.com/GYYnPH1Z7c — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) July 29, 2019

28 Nationalspielerinnen hatten im März eine Bundesklage auf «institutionalisierte geschlechtsspezifische Diskriminierung» eingereicht und eine ungerechte Entschädigung im Vergleich zu den Männern moniert. Beide Seiten hatten sich daraufhin aussergerichtlich auf eine Beilegung der Klage geeinigt.

And the fact sheet... (2/2) pic.twitter.com/XFofHS90f1 — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) July 29, 2019

«Können uns noch verbessern»

Auch wenn die erfolgreicheren Frauen, die an der WM in Frankreich zum vierten Mal den Titel geholt haben, in den letzten acht Jahren laut dem Verband mehr verdienten, so seien die Männer beim Umsatz erfolgreicher, heisst es seitens des Verbands. Während die Frauen zwischen 2009 und 2019 mit 238 ausgetragenen Spielen 101,3 Millionen Dollar generierten, kamen bei den Männern im selben Zeitraum 185,7 Millionen Dollar in 191 Spielen zusammen. Dennoch schreibt Cordeiro weiter: «Aber natürlich können wir uns wie alle anderen auch noch verbessern.»

Alles gut also? Mitnichten. Denn es dauerte nicht lange, bis sich eine Sprecherin des Frauenteams meldete. In einer Mitteilung schrieb Molly Levinson: «Der US-Verband hat mehrfach zugegeben, dass die Frauen nicht gleichwertig bezahlt werden. Und dass er nicht findet, die Frauen sollten gleich viel verdienen.» In den im offenen Brief veröffentlichten Zahlen seien die Löhne aus der US-Frauenliga einfach miteinbezogen, «um die Summe künstlich aufzublasen», erklärt Levinson.

Eine Falle?

Sie taxierte Cordeiros Mitteilung als «traurigen Versuch, die überwältigende Flut der Unterstützung zu unterdrücken, die das Frauen-Nationalteam von Fans, Sponsoren und Kongressabgeordneten erhalten hat». Oder kurz: «Eine Falle.»

So oder so: Cordeiros Schlichtungsversuch ist krachend gescheitert. Und der Rechtsstreit dürfte in die nächste Runde gehen.