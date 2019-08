Van Wolfswinkel droht das Karrierenende

Kemal Ademi (23) und Afimico Pululu (20) weisen zwar beide schon einige Super-League-Erfahrung auf. Doch keiner hat in der bisherigen, kurzen Zeit so gewirkt, als sei er bereits so weit, um die Rolle als FCB-Mittelstürmer Nummer 1 vollständig auszufüllen. Und dahinter stehen mit Julian Vonmoos und Tician Tushi zwei Angreifer im Kader, die beide erst 18 sind.

Ganz auf dieses junge, unerfahrene Quartett zu setzen, wäre zwar im Sinne des Konzepts der Nachwuchsförderung und zumindest kurzfristig auch im Sinne der Finanzen. Doch das Risiko, dass es dem FCB dann auf der zentralen Stürmerposition an einer Mischung aus Erfahrung und Qualität mangelt, ist nach dem Ausfall von Van Wolfswinkel nicht von der Hand zu weisen.