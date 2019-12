Thun taucht auch gegen St. Gallen

Auf dem Transparent, das sie in den Händen halten, steht: «Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr». Als die Spieler vor dem Fanblock durchziehen, werden sie mit Schimpf und Schande eingedeckt.

Der Kontrast könnte nicht grösser sein: Vor einem Jahr, da waren die Oberländer die Überraschungsmannschaft. Im letzten Vorrundenspiel wurde GC besiegt, Thun lag mit 28 Punkten und 36 geschossenen Toren auf Rang 3. Der Club schrieb die Gute-Laune-Geschichte des Schweizer Fussballs. So wie es nun ihr gestriger Gegner St. Gallen tut. Als die Grasshoppers am 15. Dezember 2018 geschlagen waren, verschenkten die Thuner Marvin Spielmann und Dennis Hediger bis auf die Unterhosen sämtliche Kleider.

Es waren Momente der Ekstase und auch der Erleichterung, weil die Abstiegszone schon in weite Ferne gerückt war. GC-Trainer Thorsten Fink hielt an der Medienkonferenz die Festrede, gratulierte dem FC Thun zu einem tollen Jahr und sagte, der Club zeige, was mit Kontinuität, Charakter und Ruhe möglich sei. «Das wollen wir uns für die Rückrunde ins Heft schreiben.»

Hediger ist seit bald einem Jahr am Knie verletzt, ihm droht das Karriereende. Spielmann spielt bei YB. Und Fink war bei GC 2019 bald entlassen. Er trainiert jetzt den japanischen Club Vissel Kobe. Zwischen Anfang und Ende eines Jahres können Welten liegen.

Vor den Augen des Investors

Das weiss auch Dennis Salanovic. Wenn der Thuner Flügel sagt, das Jahr hätte besser laufen können, dann ist das schon fast ein dreister Euphemismus. Der Thuner Niedergang lässt sich auch an seinem Beispiel erzählen.

2018 war der Liechtensteiner ein schwungvoller und unbeschwerter Flügel, der in der Vorrunde vier Tore erzielte. Er schien der nächste Zugang aus der Challenge League auf Durchreise in höhere Gefilde zu sein. Doch als der 23-Jährige gestern Sonntag eingewechselt wird und kurz vor Schluss zum 1:3 triff, tut er dies – auch verletzungsbedingt – als Nebendarsteller. Es ist sein erstes Tor in dieser Saison. Die Leichtigkeit, sie ist längst verflogen.