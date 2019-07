Thun gelingt die Aufholjagd in Überzahl

Mit Spannung wurden in der Super League ja die ersten Auftritte des Video Assistant Referee (VAR) erwartet. Am Freitagabend griff der VAR bei Basel-Sion erstmals ein, am Samstag wurde er beim Spiel zwischen Thun und Xamax auch gleich auf die Probe gestellt. Raphael Nuzzolo trat für die Neuenburger in der 26. Minute einen Freistoss, der landete direkt in der Mauer, wo Thuns Basil Stillhart nach der Ansicht von Schiedsrichter Dudic mit dem Ellenbogen den Ball abwehrte. In der Wiederholung war zu erkennen: der Ball prallte Stillhart an die Schulter, die Bewegung erfolgte erst später. Und der VAR? Der blieb stumm. Nuzzolo verwandelte den Penalty schliesslich souverän, Xamax führte.