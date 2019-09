Thun entdeckt seine Talente

Die beiden sind zwei der drei Nachwuchskräfte, die einen Profivertrag erhalten haben. Der Dritte, Levin Wanner, litt am Pfeiffer’schen Drüsenfieber, er befindet sich auf dem Weg zurück. Roth, 18-jährig und im zentralen Mittelfeld daheim, hat am Sonntag beim 1:0 im Cup bei Nyonnais in der Startaufstellung debütiert. Der gar noch ein Jahr jüngere Flügel Vasic kommt schon auf fünf Einsätze. Sie lassen Nachwuchschef Frey von einem positiven ersten Fazit sprechen. «Es zeigt, dass es uns ernst mit dem eingeschlagenen Weg ist.»

Die faire Chance

Roth und Vasic können von den Vorzügen des neuen Modells berichten. Noch in der letzten Saison sei man hin und wieder für eine Einheit mit der ersten Mannschaft aufgeboten worden, sagt Roth. «Da hat man natürlich probiert, alles in dieses eine Training zu stecken. Das hatte zur Folge, dass man zu viel wollte.» Der Trainer habe zudem nicht abschätzen können, ob man nun einen guten oder schlechten Tag gehabt habe. «Jetzt haben wir Zeit, uns zu bewähren.» Und Vasic erzählt, wie frühere Kollegen aus der U-21-Equipe ihm gesagt hätten, sie seien von seinem Beispiel angestachelt worden. «Sie sehen: In Thun haben sie die Möglichkeit, es ins Profigeschäft zu schaffen.»

Vasic ist in der Oberwalliser Gemeinde Naters aufgewachsen. Er pendelt jeden Tag mit dem Zug nach Thun. Er kam 2015 ins Oberland und ist das Aushängeschild einer Zusammenarbeit, die nicht mehr besteht. Bis 2017 schlossen sich die besten Junioren aus dem Oberwallis dem FC Thun an, mit Vasic waren damals vier weitere Walliser zu den Oberländern gestossen. Mittlerweile ist für sie wieder der Schritt zum FC Sion vorgesehen.

Das macht die Thuner Nachwuchsarbeit nicht einfacher. Ihr Einzugsgebiet ist oben von den Alpen begrenzt, unten durch die Young Boys. Sie können nur aus 25 Vereinen rekrutieren. «Davon haben 12 auch noch eine Skisektion», sagt Schneider halb ernsthaft, halb witzelnd. Zum Vergleich: Alleine dem Freiburger Fussballverband, einer der Partner von YB, gehören 96 Vereine an. «Unser Einzugsgebiet ist klein. Umso mehr müssen wir zu ihm Sorge tragen», sagt der Trainer.

Schneider ist überzeugt, dass es Jahr für Jahr Spieler gebe, die das Potenzial für die Super League mitbringen, aus Mangel an Einsatzgelegenheiten aber im Regionalfussball versauern würden. In Thun sind sie nun bestrebt, zumindest ein paar von ihnen eine faire Chance zu geben.