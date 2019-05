Thorsten Schick: «Es zeigt, wie stark unser Kader besetzt ist»

War das 3:1 gegen Basel eine Machtdemonstration von YB?

Das kann man so sehen, wir haben bereits in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Zur Pause lagen wir 0:1 hinten, aber wir sagten uns, dass wir genau so weiterspielen müssen, dann fallen die Tore. Und so war es dann auch, wir hätten noch deutlich höher gewinnen können.