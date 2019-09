In Katar kann man aus dem Bett ins Stadion

60'000 Zuschauer sollen in gut drei Jahren das Al-Bayt-Stadion besuchen, wenn der WM-Ball in Katar rollt. Für einige von ihnen wird der Matchbesuch zu einem besonders gemütlichen Erlebnis werden. Im Al-Bayt-Stadion wurden nämlich Luxushotelzimmer eingebaut, wie ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt. Von der Suite aus kann man direkt aufs Spielfeld sehen, der Balkon führt direkt auf die Tribüne. Aus dem Bett ins Stadion? In Katar ist das möglich. Wie viel das kostet, ist noch nicht bekannt.