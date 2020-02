Diese Sportanlässe sind vom Publikums-Bann betroffen Bis zum 15. März sind alle Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen verboten. Fussball, Eishockey – wo jetzt überall Geisterspiele drohen. ets

Die Schweizer Stadien bleiben in nächster Zeit leer. Bild: Keystone.

Bittere Pille für die Schweizer Sportfans: Bis am 15. März dürfen Sportanlässe mit mehr als 1000 Personen nur ohne Fans stattfinden. Dies hat der Bundesrat wegen der Ausbreitung des Coronavirus entschieden.

Für betroffene Ligen, wie Fussball und Eishockey-Verband, kam die Mitteilung überraschend. Sie beraten mit den Clubs das weitere Vorgehen und informieren später.

Folgende Sportanlässe sind betroffen:

Fussball

- Super League - Challenge League - Einige Spiele von unteren Ligen

Eishockey

- Letzte zwei Qualifikationsrunden der National League am 28. und 29. Februar - Playoffs National League - Playoffs Swiss League - Einige Spiele von unteren Ligen

Weitere Sportarten

- Unihockey-Playoffs - Swiss Handball League - Schweizer Basketballmeisterschaft

Wie geht es weiter?

Am realistischsten scheint derzeit dieses Szenario: Die Spiele finden zeitlich wie geplant statt, aber ohne Zuschauer. Eine Verschiebung hingegen könnte grosse Probleme nach sich ziehen: Der Spielplan ist gedrängt, am Ende der Clubfussball-Saison wartet die EM. Und bleibt das Grossveranstaltungs-Verbot über Wochen bestehen, gerieten die Ligen mit Verschiebungen immer stärker in Verzug.

Im Eishockey herrscht ein ähnliches Problem. Am 7. März beginnen die Playoffs. Nach der Meisterschaftsentscheidung steht die WM in der Schweiz an.