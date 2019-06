So versucht der FCB sein Chaos zu erklären

Ganz so, als ob Marco Streller nicht das Gesicht des neuen FCB gewesen wäre, der Posterboy eines Projekts, das nach zwei Jahren in schwere Schieflage geraten ist. Es ist nicht die einzige überraschende Aussage an einer Pressekonferenz, die in 75 Minuten auf ganz viele Fragen nur sehr wenige befriedigende Antworten liefert.

Warum ist Marco Streller am Freitag als Sportdirektor zurückgetreten? Warum hat er zuvor mit Aaraus Trainer Patrick Rahmen verhandelt? Warum hat der Basler Cheftrainer Marcel Koller am Mittwoch in Begleitung seines Beraters Dinge aus seinem Büro im St.-Jakob-Park getragen?

Die Welt, wie sie der FCB sieht

Die Geschichte, die der FC Basel an diesem Dienstag erzählen will, geht so: Möglich, dass Streller mit Rahmen Gespräche geführt hat. Aber das sei völlig normal, meint Burgener: «Ich erwarte von unserem Sportchef, dass er ein paar Dossiers hat, wenn uns jemand den Trainer wegnehmen will.»