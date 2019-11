So stark sind die Grossen Europas

Verbandspräsident Luis Rubiales hat in 18 Monaten Amtszeit fünfmal und damit so oft den Trainer gewechselt wie Vorgänger Angel Maria Villar in 18 Jahren. Seit zwei Tagen ist wieder Luis Enrique im Amt, er hatte im Sommer den Rücktritt gegeben, um seine krebskranke Tochter in den letzten Monaten ihres Lebens zu begleiten. Robert Moreno, zuvor über zehn Jahre im Trainerteam Luis Enriques, verlor in acht Partien nie und war nicht bereit, freiwillig wieder in die zweite Reihe zu rücken. Und so haben die Spanier erneut Unruhe rund um den Posten des Nationalcoachs.

Deutschland: Mit Sorgen und Bescheidenheit Wo sind nur die deutschen Weltklasseverteidiger? Deutschland steigt als Aussenseiter ins Turnier. (Foto: Keystone)

Diese Unruhe hatten auch die Deutschen, doch die Debatten um Joachim Löw haben sich beruhigt. Der Weltmeistertrainer hat die Verabschiedung mehrerer WM-Hauptdarsteller 2014 ziemlich rustikal vollzogen, aber weil in Deutschland weniger Toptalente als anderswo nachstossen, gestaltet sich der Neuaufbau kompliziert. «Es gibt derzeit bessere Nationen», sagt Löw, «Frankreich, England und Holland sind eingespielter.» Mit Mittelfeldspieler Joshua Kimmich sowie den Angreifern Serge Gnabry und Timo Werner haben sich zumindest drei Aufsteiger etabliert, die zwei grössten Hoffnungsträger allerdings fallen mit schweren Knieverletzungen monatelang aus. Stürmer Leroy Sané dürfte bei der EM wieder einsatzbereit sein, bei Abwehrhüne Niklas Süle wird es eng.

Und so fehlen den Deutschen international starke Innenverteidiger, weil Löw eben zum Beispiel auf den bei Dortmund überzeugenden Mats Hummels verzichtet – und lieber fast jeden Bundesliga-Innenverteidiger mit deutschem Pass aufbietet. Mit den Goalies Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen sowie Toni Kroos stehen nur drei Spieler von Weltklasseformat im Kader. Die EM 2020 wird Deutschland als Aussenseiter bestreiten.

Portugal: Mit Potenzial und dem unersättlichen Ronaldo Bei Portugal dreht sich weiterhin alles um den Mann mit der Nummer 7 – Cristiano Ronaldo. (Foto: Keystone)

Titelverteidiger Portugal hat 2016 bewiesen, dass es mit ein bisschen Glück und günstiger Auslosung möglich ist, die Favoriten zu überlisten. Mittlerweile steht Cristiano Ronaldo das wohl beste Team in 16 Jahren Nationalmannschaft zur Seite. Das bewies auch der Erfolg in der ersten Austragung der Nations League.

Die Könige Europas brillierten in der EM-Qualifikation nicht, aber zumindest Ronaldo arbeitete weiter am Legendenstatus. Zuletzt traf er dreimal beim 6:0 gegen Litauen und einmal beim 2:0 in Luxemburg. Er steht nun bei 99 Toren in 164 Länderspielen, noch zehn fehlen ihm zur Bestmarke des Iraners Ali Daei. «Rekorde sind da, um gebrochen zu werden», sagt der 34-Jährige.