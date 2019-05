So sehen die neuen Super Ligen der Uefa aus

Im ersten Jahr ergibt sich die Zusammensetzung aus einer Vier-Jahres-Wertung zwischen 2020 und 2024. Der Nachteil des Systems: Sensationsmeister wie etwa Leicester City (der Club gewann 2016 die englische Meisterschaft) könnten wohl nicht in der Eliteliga starten, weil schon zu viele englische Vereine im Oberhaus vertreten sind, müssten in der League 2 beginnen.

Die League 2

Aus der aktuellen Europa League wird die League 2. Statt wie aktuell 48 Teams werden nur noch 32 Vereine antreten. Gespielt wird wie gewohnt in acht Vierergruppen. Danach geht es ab dem Achtelfinale im K.o.-System weiter. Der Sieger bekommt eine eigene Trophäe, die vier Halbfinalisten steigen in die League 1 auf. Die Gruppenletzten spielen unter sich dann vier Absteiger aus, die in die League 3 müssen.

Im ersten Jahr gilt auch hier eine Vierjahreswertung. Im zweiten Jahr besteht die Liga aus Vier League-1-Absteigern, vier League-3-Aufsteigern, vier Teams, die aufgrund ihres Abschneidens einen Fixplatz im Folgejahr haben – wohl die Viertelfinal-Verlierer – und 20 Teams, die sich einen Startplatz über die nationale Liga holen.

Die League 3

Die League 3 wird zur grossen Hoffnungsklasse für die «Kleinen». 64 Mannschaften treten an. Diese bestreiten in vier Regional-Gebieten in vier Vierergruppen ihre Partien. Auch hier gilt: die Halbfinalisten steigen in die League 2 auf. Der Sieger erhält einen Pokal.

Im Gegensatz zu den anderen Ligen werden bis auf die vier League-2-Absteiger die restlichen 60 Plätze ausschliesslich über die nationalen Meisterschaften ausgespielt. Wie das Teilnehmerfeld im ersten Jahr genau zusammengesetzt wird, ist noch nicht bekannt.