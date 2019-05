So hoch oben feiert selten ein Team den Titel

Die einen feiern ihren Meistertitel vor dem TV im eigenen Stadion, so erging es jedenfalls hierzulande den Berner Young Boys. Weil der FC Basel am 13. April gegen GC 0:0 spielte, stand der Triumph von YB in der 29. Runde der Super League bereits vorzeitig fest. Andere können die Entscheidung mit einem Heimsieg herbei führen und sich dann vom Anhang entsprechend zelebrieren lassen – wie Juventus Turin am 20. April, tags darauf Paris Saint-Germain und eine Woche später der FC Barcelona. Andere kehren nach einem Auswärtserfolg als Sieger zurück und werden von ihren Fans entsprechend empfangen, wie die Spieler von Celtic Glasgow am vergangenen Samstag (3:0 in Aberdeen).