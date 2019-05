So demütigen Chaoten die GC-Profis

Was Big News hätten werden sollen, verkommt zur Randnotiz: GC steigt nach 70 Jahren aus der höchsten Schweizer Liga ab. Überschattet wird das dunkle Kapitel in der Geschichte des Rekordmeisters von einer Schande. Chaoten aus dem Fanblock stürmen beim Stand von 0:4 in Richtung Rasen der Luzerner Swissporarena, bleiben hinter der Werbebande stehen und weigern sich, zurück auf ihre Plätze zu gehen. Security, Polizei und Ordner stehen dort, es herrscht mehrere Minuten Ungewissheit. Auch bei GC scheinen sie zu diesem Zeitpunkt nicht zu wissen, wie sie vorgehen sollen. Und das, obwohl sie eigentlich Erfahrung mit solchen Eklats haben: Erst Mitte März sorgten die GC-Anhänger in Sion für einen Spielabbruch.