Siebenkampf im Niemandsland

Restprogramm:

Sion (h), Lugano (a), YB (h), FCZ (a)

Sion: Die Nerven nicht verlieren

Diese Woche gab es wieder einmal richtig Wirbel im Wallis, als Präsident Christian Constantin entschied, Trainer Murat Yakin in die Ferien zu schicken und die Öffentlichkeit wissen liess, dass es sich nicht um eine Entlassung handle, sondern um einen Denkzettel. Am Freitagmorgen bekräftigte Constantin die Notwendigkeit seiner Aktion. Nicht, um das Team aufzurütteln, sondern Yakin: «So konnte es nicht weitergehen. Murat muss seine Arbeitsweise überdenken.»

Constantin sorgt also wieder einmal für Aufsehen – und kann seelenruhig sagen: «Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren.» Er erwartet Mut, Lust und Entschlossenheit von den Spielern, er wünscht sich, dass sie sich ein Beispiel nehmen an den Fussballern von Liverpool und Tottenham: «Die haben in der Champions League vorgemacht, was sich mit der richtigen Einstellung alles bewirken lässt.»

Restprogramm:

St. Gallen (a), Xamax (h), GC (a), Thun (h)

FC Zürich: Realismus vor Optimismus

Den Club retten, nichts weniger als das. Es sind pathetische Worte, die Trainer Ludovic Magnin in diesen Tagen braucht: «Es geht nun nur noch darum, den Verein zu retten.» Der FC Zürich ist Achter, ein Punkt vor Xamax und dem Barrageplatz. Es kommt heute zum Direktduell – Abstiegskampf also. Doch mit etwas Optimismus lässt sich sagen: Der FCZ liegt nur drei Punkte hinter dem Vierten Thun und einem Europacup-Platz.

Nur: Beim FCZ muss man derzeit Optimisten suchen, selbst Magnin ist zu wenig verwegen, der Situation das Positive abzugewinnen. Er bemüht sich um Realismus. Und er handelt danach. Er lässt bereits jetzt Lausanne und Aarau beobachten. Für den Fall der Fälle und die Spiele in der Barrage. Was für den FCZ spricht: das eher leichte Restprogramm. Was gegen ihn spricht: die miserable Auswärtsbilanz. Auswärts hat der FCZ nur 13 Punkte geholt. Bloss ein Club war schlechter: GC.

Restprogramm:

Xamax (a), Thun (h), Luzern (a), St. Gallen (h)

Xamax: Die Ziele verschieben sich

In der Winterpause hätten sie in Neuenburg Platz neun mit Handkuss genommen. Aber jetzt, vier Runden vor Schluss, stellt Stéphane Henchoz fest: «Die Ziele verändern sich. Heute haben wir die Möglichkeit, mehr zu sein als bloss Barrage-Teilnehmer.»

Seit Henchoz Trainer ist, hat Xamax 7 von 13 Spielen gewonnen. Er stützt sich dabei auf ein Team, das von Anfang an wusste, dass es in dieser Saison nur um eines spielt: sein Überleben in der Super League.

Und natürlich auf ihn: Raphaël Nuzzolo, 35 Jahre jung, 14 Tore, 14 Assists. Ausgerechnet er fehlt zwar gegen den FCZ gesperrt. Aber war es ein Zeichen, dass sich das Team von ihm emanzipieren kann? Das 2:0 in Thun am letzten Sonntag war der erste Neuenburger Sieg ohne Tor oder Assist von Nuzzolo. Henchoz jedenfalls stellt voller Selbstvertrauen fest: «Die Teams, die vor uns stehen, müssen sich ein paar Fragen stellen.»

Restprogramm:

FCZ (h), Sion (a), Lugano (h), Basel (a)