Shaqiri in der Zwickmühle

Die letzte Frage ist leicht hin­geworfen. Bis dahin hat Granit Xhaka vieles beantwortet: Fragen zur Qualität der Leistung in diesem EM-Qualifikationsspiel in Irland; zur Tat­sache, dass das 1:1 schon ­wieder zwei verlorene Punkte bedeutet; zu seiner Rolle bei Arsenal und der Kritik an ihm, weil er letzten Sonntag einen Elfmeter verschuldete. Selbst die sehr belanglose Frage, ob das Kind, das er mit seiner Frau erwarte, eine Junge oder ein Mädchen werde, ist in der Mixed Zone gestellt worden.