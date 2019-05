Serienmeister Juve schwächelt auch im neuen Look

Alessandro Florenzi in der 79. Minute nach einem Fehler von Giorgio Chiellini und Edin Dzeko in der Nachspielzeit nach einem Konter sicherten die wichtigen drei Punkte. Damit sind das drittplatzierte Atalanta und die sechstplatzierten Römer weiterhin nur durch drei Punkte getrennt. Dazwischen liegen die AC Milan und Inter Mailand, das am Montag Chievo empfängt.