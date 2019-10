Serge Gnabry – verletzt, vergrault und nun vergöttert

Vom Tribünengast zum Silber-Spieler

Die Karriere neu lancieren, das ist das Ziel. Doch weit gefehlt. In einem halben Jahr kommt er trotz überschaubarer Konkurrenz nur auf zwölf Spielminuten. West Brom sieht in ihm keine Hilfe im Kampf gegen den Abstieg und schickt ihn Ende Januar zurück nach London. Die Saisonbilanz bei Arsenal wird die gleiche wie ein Jahr zuvor. Auf seine Zeit in England blickt Gnabry dennoch durchaus positiv zurück: «Meine Zeit in England hat mich geprägt, mit all ihren Höhen und Tiefen. Ich würde den Schritt genauso wieder machen.»

Wenn es im Club nicht läuft, ist die Nationalmannschaft eine willkommene Abwechslung. Er fährt mit der Olympiamannschaft Deutschlands nach Rio. Der Tapetenwechsel zeigt Wirkung. Das Team holt Silber. In jedem Spiel auf dem Platz: Serge Gnabry. Sechs Spiele, sechs Tore. Er wird Torschützenkönig und spielt sich in den Fokus anderer Clubs. Vor allem in Deutschland, das seit Jahren auf den nächsten Klose oder Podolski wartet, ist man vom jungen Söldner angetan. Sein Tempo, seine Technik überzeugen.

Werder Bremen greift zu. 5 Millionen Euro wechseln den Besitzer. Das ist viel Geld für einen Spieler, der zuvor im Profifussball nicht recht Fuss fassen konnte. Arsenal hätte ihn gern behalten, erzählt Wenger später, doch der Spieler wollte weg. Man kann es nachvollziehen.

Vertrauen, Tore und zwei Wechsel

In Bremen wird ihm von Beginn weg das Vertrauen geschenkt. Er steht immer in der Startelf. Sorgt für Tore und Assists. Ist fast die einzige Konstante in einer angeschlagenen Bremer Truppe, die gegen den Abstieg kämpft. Im März dann wieder das alte Problem: Er fällt verletzt aus. Just während dieser Zeit fängt sich das Team, holt Punkte und verabschiedet sich aus dem Abstiegskampf. Es folgen im Endspurt nur noch Teileinsätze. Von den Fans der Grün-Weissen wird er dennoch zum Spieler der Saison gewählt. Seine Frechheit, seine Sprints und die Überraschungsmomente machen ihn zum Publikumsliebling – und wecken Begehrlichkeiten.

«Gnabry spielt immer.»Bundestrainer Jogi Löw

Sein neuer Arbeitgeber: kein geringerer als der deutsche Rekordmeister. Dank einer Ausstiegsklausel kostet er die Münchner acht Millionen – heutzutage ein Schnäppchen. Nach der gezeigten Leistung ein Schnäppchen. Bei den Bayern plant man schon die Nachfolge der Flügelflitzer Robben und Ribéry. Der potenzielle Kandidat Gnabry soll aber zuerst in Hoffenheim zusätzliche Spielpraxis sammeln. Die Saison bei der TSG? Drei Verletzungspausen, 22 Bundesliga-Spiele , 10 Tore und 7 Assists . Die Leistung des Vorjahres ist bestätigt und Gnabry bereit für die Aufgaben bei den grossen Bayern.

Video: Auch im Nationaltrikot sorgt Gnabry für Wirbel