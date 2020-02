Schweizer retten Wolfsburg einen Punkt

Der VfL brauchte offenbar einen Art Weckruf wie den Platzverweis für seinen Winter-Einkauf Pongracic, um in dieses Spiel zu finden. Denn vorher waren völlig zahnlose «Wölfe» von ihren Fans sogar schon während der ersten Halbzeit ausgepfiffen worden. Am Ende rettete die Moral in Unterzahl diesen Wolfsburger Nachmittag. Unter anderen Umständen wäre niemand mit einem 1:1 zufrieden gewesen.

Der Schwung aus dem Cup ist verpufft

Werder Bremen hat den Schwung aus dem DFB-Pokal nicht mitnehmen können und taumelt in der Liga weiter dem Abstieg entgegen. Vier Tage nach dem beeindruckenden Cup-Coup gegen Dortmund verloren die Norddeutschen gegen Urs Fischers Union Berlin 0:2. Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion erzielte Marius Bülter (52. und 72. Minute) die Treffer für den Aufsteiger, der sich damit weiter ins gesicherte Tabellenmittelfeld absetzte. Union hat nun schon neun Punkte Vorsprung auf Werder. Für die Bremer war es bereits die siebte Heimniederlage der Saison.

Liebeserklärung an Christian Streich

Die Liebeserklärung seines Trainerkollegen Alfred Schreuder brachte selbst den meist sehr ernst schauenden Christian Streich für einen Moment zum Schmunzeln. Nach dem 0:1 in Freiburg beendete der Hoffenheim-Coach sein Statement zum Spiel mit aussergewöhnlichen Worten: «Ich muss meinen Kollegen beglückwünschen, weil ich liebe ihn einfach.» Streich bedankte sich prompt beim Niederländer: «Dankeschön, Alfred», antwortete der 54-Jährige lächelnd. «Mir geht es auch so.»

Vor der Liebeserklärung hatte Freiburg dank Nationalspieler Luca Waldschmidt seine Mini-Krise beendet. Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw sorgte der Angreifer per Foulelfmeter (40.) für den Sieg gegen Hoffenheim. Nach zuvor zwei Niederlagen und 0:6 Toren stellte Streichs Mannschaft den Anschluss an die Europa-League-Plätze wieder her. Dennoch bleibt die siebtplatzierte TSG in der Tabelle einen Punkt und einen Platz vor den Freiburgern.

Tor mit Helm und Schalke patzt

Vier Tage nach dem Rassismus-Skandal im DFB-Pokalspiel gegen Hertha hat Schalke wichtige Punkte abgegeben. Gegen den Tabellenletzten SC Paderborn kamen die Knappen nur zu einem 1:1-Remis. Der eingewechselte Klaus Gjasula (81.) rettete dem Abstiegskandidaten einen verdienten Punkt. Zuvor hatte der ebenfalls eingewechselte Ahmet Kutucu (63.) die Königsblauen in Führung gebracht. Zum Sieg reichte das nicht, den Schalke im Kampf um die Europacupplätze fest eingeplant hatte.