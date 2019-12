Schalke siegt nach Kung-Fu-Tritt

Der Aussetzer von Nübel ereignete sich in der 66. Minute. Der Schalker Keeper war bei einem langen Pass weit aus seinem Tor gekommen, um den Ball abzufangen. Allerdings kam er zu spät und streckte stattdessen Eintracht-Spieler Gacinovic im vollen Lauf nieder. Es war ein Kung-Fu-tritt wie aus dem Bilderbuch. Für beide Spieler ging es nach diesem harten Zusammenprall nicht weiter: Nübel sah die Rote Karte, ihm droht eine lange Sperre, Gacinovic blutete und musste ausgewechselt werden.

Gewonnen haben die Schalker trotz des Brutalo-Fouls. So besiegten sie Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0) und gehen als Tabellenvierter vor dem FC Bayern München in die Englische Woche zum Jahresende – allerdings mit grossen Defensivsorgen. Neben Nübel wird in den nächsten Spielen auch Weston McKennie fehlen. Er verletzte sich bei einem Zweikampf.

Für die im 29. Pflichtspiel extrem müden Frankfurter ist eine dritte Europacup-Teilnahme in Folge derweil erst einmal in weite Ferne gerückt. Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg ist der begehrte sechste Rang derzeit genauso weit entfernt wie ein direkter Abstiegsplatz.