Roman Bürki reist durch Welten

Im karg eingerichteten Schulzimmer herrscht leichte Aufregung. Der prominente Gast ist da, endlich, drei Stunden ist er angereist in einem Kleinbus aus Bukarest, um den Kindern einen Besuch abzustatten. Roman Bürki tritt wie ein Lehrer vor die Klasse, und Dutzende Augen starren ihn ehrfürchtig an. Es sind Roma-Kinder, sie stammen aus ärmsten Verhältnissen, aber in Piatra-Olt werden sie nicht ausgegrenzt.