Real demontiert seinen Rekordtransfer

Denn während beim deutschen Rekordmeister Abschiedstränen flossen, die sagenhaften Robben/Ribéry vor heimischer Kulisse im letzten Spiel je ein Tor schossen und gemeinsam mit Rafinha bei der anschliessenden Meisterparty gebührend gefeiert wurden, sah es in Spaniens Hauptstadt keine 24 Stunden später ganz anders aus. Goalie Keylor Navas, dreifacher Champions-League-Sieger, durfte immerhin durchspielen, als Real zu Hause gegen Betis Sevilla in der letzten Runde ausgespielt und 2:0 besiegt wurde. Der Costa Ricaner war sogar der Beste seines Teams an diesem Sonntagmittag. Nach dem Spiel gab es von den nur knapp 56'700 Fans eine Ovation, auf dem Rasen ein paar Selfies – das war es auch schon. Denn offiziell ist der Abgang des ruhigen 32-Jährigen noch nicht. Derzeit ist es erst ein offenes Geheimnis, dass er sich eine weitere Saison als Nummer 2 hinter dem im letzten Sommer verpflichteten Thibaut Courtois nicht antun will.

Zidane gnadenlos

Auf einer ganz anderen Skala der Undankbarkeit bewegt sich der Umgang mit Gareth Bale. Zwar kam es einer Begnadigung gleich, dass Trainer Zinédine Zidane den Waliser nach zwei Spielen auf der Tribüne zum Saisonabschluss immerhin wieder ins Kader nahm. Im Kehrausspiel spielten aber die jungen Brahim Diaz und Vinicius Jr. von Anfang an. Und in der 75. Minute machte Zidane dann endgültig deutlich: Bale hat in seinen Augen keinen würdigen Abschied verdient. Der Franzose brachte bei seinem letzten Wechsel einen Flügel – dieser hiess allerdings Lucas Vazquez und nicht Gareth Bale. «Ich weiss nicht, was mit ihm passieren wird. Ich habe auf andere gesetzt, so ist die Situation», begründete der zurückgekehrte Trainer im Anschluss. Und: «Er hat in der Vergangenheit viele Dinge erreicht, aber wir leben nicht von der Vergangenheit. Wir leben in der Gegenwart, darauf stütze ich meine Entscheidungen.»

Tatsächlich ging in den letzten Jahren etwas unter, wie wichtig Bale für sein Team sein konnte. Klar, da war Cristiano Ronaldo. Und vor allem waren die zahlreichen Verletzungen von Bale. Viele davon muskulär, immerhin 15 von 23, was einen professionellen Lebensstil zumindest nicht zementiert. Dennoch schoss er über sechs Jahre verteilt in 231 Spielen 102 Tore, bereitete 64 weitere vor. Und ein paar ganz wichtige waren auch dabei. Beispielsweise seine beiden Treffer vergangene Saison beim 3:1 im Champions-League-Final gegen Liverpool – das 2:1 per Fallrückzieher. Obwohl er erst in der 61. Minute eingewechselt wurde.

Video: Bales Traumtor im Champions-League-Final gegen Liverpool