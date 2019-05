Rädelsführer der GC-Hooligans soll nun Stadionverbot erhalten

Die GC-Chaoten, die am Sonntag in Luzern für einen Spielabbruch gesorgt haben, sollten umgehend mit Stadionverboten belegt werden. Das sagt Heinrich Schifferle, der Präsident der Swiss Football League, im Interview. Unter diesen sogenannten Fans ist auch der ehemalige Neonazi Stefan N., der unvermummt das Spielfeld betrat und in der Fankurve als Anführer gilt. Brisant: Auch die alte GC-Vereinsführung akzeptierte den Mann als Wortführer.