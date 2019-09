Ödegaards Vater kassierte bei Real mehr als Zidane

Mit 15 Jahren debütierte er für die norwegische Nationalmannschaft. Er war der jüngste Spieler, der jemals in einem EM-Qualifikationsspiel auflief. Martin Ödegaard war schnell, hatte eine fantastische Ballbehandlung und sehr gute Übersicht. Messi war sein Vorbild und viele Experten trauten ihm eine ähnlich grosse Karriere zu. Wie das Football-Leaks-Team um «Spiegel»-Redaktor Rafael Buschmann nun offengelegt hat, ist Vater Ödegaard ebenfalls fürstlich entlöhnt worden. Am 22. Januar 2015 war der erste Schritt dazu perfekt. Martin Ödegaard unterschrieb einen Vertrag bei den Königlichen bis 2018. Die Madrilenen setzten sich damit im Werben um das 16-jährige Supertalent gegen mehrere andere europäische Topclubs durch. Die Bosse von Real Madrid liessen sich den Transfer einiges Kosten und das zeigt, wie das Geschäft mittlerweile auch die Jugendakademien in seinen Klauen hat, wie die Dokumente zeigen.