«Niemals habe ich dies gemacht»

Viel Kredit hatte der FC Aarau vor dem Barrage-Hinspiel in Neuenburg nicht genossen. Vielleicht würde er die Xamaxiens, die eine starke Super-League-Rückrunde gespielt hatten, immerhin eine Zeit lang ärgern können. Aber tatsächliche Ambitionen auf den Auswärtssieg, das wäre dann doch verwegen, so die Meinungen von Experten und Presse. Der FCA aber hatte freilich andere Pläne für seine Reise nach Neuenburg, sie ärgerten Xamax im Hinspiel nicht, sie entnervten es. Und jetzt gehen sie mit beträchtlichem 4:0-Vorteil in das Rückspiel auf dem Aarauer Brügglifeld.