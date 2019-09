Neymar krönt Comeback mit spätem Traumtor zum Sieg

Bei seinem ersten Einsatz seit dem gescheiterten Transfer zurück nach Spanien erzielte Neymar gegen Racing Strassburg das Tor zum 1:0 (90.+2 Minute). Und was für eines: per Fallrückzieher! Schon unter der Woche hatte PSG-Trainer Thomas Tuchel Neymars Rückkehr in die Startelf angedeutet.