Nebel in Porto – YB-Flieger noch am Boden

Planmässig hätte die Chartermaschine von Helvetic Airways, mit der die Berner Young Boys zur Auswärtspartie nach Porto fliegen, das Belpmoos um 11.05 Uhr verlassen sollen. Über zwei Stunden später steht das Flugzeug aber noch immer am Boden: Wegen starken Nebels wäre eine Landung in der portugiesischen Küstenstadt unmöglich, wie YB via Twitter verlauten lässt: