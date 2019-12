Nach Kopfballtor hebt Ronaldo noch mehr ab

Tatsächlich waren es nicht eineinhalb Stunden, sondern eineinhalb Sekunden, die der Flug des portugiesischen Angreifers dauerte, errechneten italienische Medien. Im Netz überschlugen sich die Reaktionen und Würdigungen. Der englische Fernseh-Experte Gary Lineker kommentierte auf Twitter: «Ronaldo hat gerade einen Kopfballtreffer erzielt, bei dem seine Füsse höher als die Latte waren ... das ist nur eine leichte Übertreibung.»

Told you that @Cristiano’s feet being higher than the crossbar was only a slight exaggeration. Wowzer! https://t.co/qR0Utau0jn

