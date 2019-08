Monopoly in der Premier League

Dafür ist nun Romelu Lukaku seit gestern da, wo er angeblich immer hinwollte. «Inter ist nicht für jeden», sagt er auf Twitter, «darum bin ich hier.» 89 Millionen überweisen die Mailänder für den Belgier, der seinen Abgang bei Manchester United mit einem Streik erzwang. Zuletzt trainierte er ohne Erlaubnis der United bei Anderlecht und wurde dafür mit einer knappen halben Million gebüsst, er kann es verkraften. Der Betrag entspricht für ihn zwei bisherigen Wochenlöhnen. Bei Inter erhält er einen Fünfjahresvertrag.

Keine 120 Millionen für Zaha

Unterdessen lehnt sich Roy Hodgson aus dem Fenster seines Autos, als er im Süden von London das Trainingszentrum von Crystal Palace verlässt und vermeldet: «Zaha bleibt.» Wilfried Zaha ist der Spieler, der am Mittwoch nicht zur Arbeit erschien, weil er lieber zu Everton gewechselt hätte. 84 Millionen boten die Liverpooler, aber Palace forderte 120 Millionen.

Palace-Coach Hodgson sagt: «Zaha wird damit fertigwerden, dass er bei uns bleibt. Er hat einen langfristigen Vertrag, und wenn man einen solchen Vertrag unterschreibt, sollte man ihn respektieren.» Zaha ist ein spektakulärer Stürmer, schnell, torgefährlich. Im Sommer 2018 ging er einen Vertrag mit Palace ein, der ihm in fünf Jahren 40 Millionen einbringt.

Sané würde Bayern total 220 Millionen kosten. Jetzt aber hat der Spieler von City ein kaputtes Kreuzband.

So ist das in der englischen Premier League, wo es wegen der Milliarden vom Fernsehen längst zu- und hergeht wie beim Monopoly. Hunderte von Millionen werden noch am letzten Transfertag umgesetzt. Nur Jürgen Klopp ist entspannt, Liverpools Trainer sagt: «Wir prüften Optionen und trafen Entscheide. Es passierte nichts, weil das Passende nicht dabei war.» Der Champions-League-Sieger begnügte sich darum, die Nachwuchsspieler Sepp van den Berg (Zwolle) und Harvey Elliott (Fulham) zu verpflichten. Zusammen kosten sie um die 10 Millionen, für Liverpool ist das Kleingeld.

Andere Clubs sind da weit spendabler. Everton legt für vier Spieler knapp 100 Millionen aus, unter ihnen das grosse italienische Talent Moise Kean von Juventus Turin. Manchester City kommt für die gleiche Anzahl Spieler auf knapp 162 Millionen, jeweils um die 72 Millionen sind es für ­Rodri von Atlético Madrid und Joao Cancelo von Juventus. Dabei sah es lange danach aus, als sei City auf dem Transfermarkt untätig.