«Mit dem Cupsieg könnten wir das Gelb-Schwarze die Aare runterspülen»

Sie haben in Ihrer langen Spielerkarriere 16 Tore erzielt. Welches ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?



Nur eines? (lacht) Ich wurde mal bei YB in Bellinzona aus zwei Metern hart am Kopf abgeschossen, der Ball landete im Tor. Aber Sie meinen vermutlich nicht das. Natürlich ist es jenes im gewonnenen Cupfinal 2005 mit Zürich gegen Luzern. Das war ein Höhepunkt in meiner Karriere, als Verteidiger trifft man nicht oft in so wichtigen Begegnungen.