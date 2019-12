Mentale Aggressivität im Endspurt

Am Ende des Fussballjahres ist es im Stade de Suisse am Samstagabend wie meistens, wenn die Young Boys in den letzten Monaten auftraten. Die Spieler feiern mit den Anhängern, sie verabschieden sich mit einem Erfolg gegen Luzern. 1:0 statt 4:3.

Es ist ein Arbeitssieg. YB ist nach anstrengenden Monaten mit vielen Verletzten müde und schwerfällig, trotz Dominanz gegen den gleichfalls personell geschwächten Aussenseiter überzeugt der umständliche Meister nicht, fügt dem FCL aber dennoch die sechste Niederlage in Serie zu. «Wir haben wenig klare Chancen kreiert», sagt YB-Mittelfeldspieler Michel Aebischer. «Doch der Fokus lag heute auf einer soliden Defensive.»