Marco Wölfli tritt per Ende Saison zurück Nach zwei Jahrzehnten bei den Young Boys ist Schluss: Goalie Wölfli verabschiedet sich im Alter von 37 Jahren vom aktiven Fussball. Dominic Wuillemin

453 Spiele für die Young Boys: Marco Wölflis aussergewöhnliche Karriere. Peter Schneider, Keystone

Wenn Marco Wölfli diesen Sommer abtritt, tut er dies als Fanliebling und Clubikone. Das hat viel mit den Ereignissen vor zwei Jahren zu tun, als sich Stammgoalie David von Ballmoos in der Vorbereitung auf die Rückrunde schwer an der Schulter verletzte. Wölfli bekam plötzlich und unverhofft doch noch seine Chance, die Karriere zu vollenden.

Bis dahin war er ein Torhüter, den Clubtreue und Verlässlichkeit auszeichneten. Doch er stand eben auch sinnbildlich für das Verliererimage, das dem Club anhaftete. Weil er im Tor gewesen war, als YB je zwei Finalissimas und zwei Cupfinals verloren hatte.

Dann kam die Rückrunde 2018 und mit der Geschichte der Young Boys begann sich auch jene Wölfis zu wenden. Er hielt dem Druck stand, spielte solid, als YB im Frühjahr fast mit jeder Woche den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbaute. Und dann kam der 28. April, jener Tag, der – passenderweise – sowohl in der Historie des Vereins wie in jener seines mit bekanntesten Goalies nun dick angestrichen ist.

Es lief die 77. Minute, als Wölfli beim Stand von 1:1 einen Penalty der Luzerner abwehrte und so sein Team im Spiel hielt. Als Jean-Pierre Nsame kurz vor Schluss den Siegtreffer gelang und er YB damit die erste Meisterschaft nach 32 Jahren sicherte, gab es für Wölfli kein Halten mehr. Mit dem Schlusspfiff legte er sich dann auf den Rücken, um den triumphalen Moment zu geniessen. Aber kaum war er am Boden, rannten sie auf ihn zu, Mitspieler, Zuschauer, «gefühlt hundert Menschen» stapelten sich auf ihn. Weil ihm jeder diesen Moment gönnte.

Wölfli und Sportchef Christoph Spycher äussern sich zum Rücktritt der Vereinsikone. (Video: YB)

Und er war sich nicht zu schade, nach dem Höhepunkt mit ihm in der Hauptrolle wieder ins zweite Glied zu rücken und dem wieder genesenen von Ballmoos ein Mentor und Helfer zu sein. Auch das zeichnete ihn aus: Er war ein Teamplayer und Leader.

Nun tritt Marco Wölfli also bald ab, nach 11 Partien und einer WM-Teilnahme mit der Nationalmannschaft, nach über zwanzig Jahren und 453 Partien für YB, in denen aus dem Solothurner aus Grenchen ein Berner geworden ist. Er soll dem Club auch nach dem Karriereende in einer noch nicht genau definierten Rolle erhalten bleiben, so wie Steve von Bergen, seinem Mitstreiter in der Führungszentrale der Meisterteams, der letzten Sommer abtrat.