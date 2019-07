Man spricht Berndeutsch

Man spricht im YB-Team Berndeutsch. Zumindest im Tor und in der Innenverteidigung. Und zumindest am Sonntag gegen Servette nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Captain Fabian Lustenberger nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit. Vor Goalie David von Ballmoos, dem Emmentaler, stehen im Abwehrzentrum nun Cédric Zesiger und Nicolas Bürgy. Eigentlich sind sie Konkurrenten in der Defensive, gegen Servette erhält Zesiger den Vorzug vor Bürgy in der Startformation, um den verletzten Mohamed Camara zu vertreten. «Ich war natürlich enttäuscht, durfte ich nicht beginnen», sagt Bürgy, «doch bei der Einwechslung ging dann alles schnell. Ich hatte kaum Zeit, mich aufzuwärmen.»