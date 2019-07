Luzern verliert erst nach Penaltyschiessen

Überraschenderweise begegneten sich auch die Teams auf gleicher Höhe. Luzern hielt gegen den Zwölften der abgelaufenen Saison in der Premier League gut mit. Die Londoner führen Prominenz in ihren Reihen, und es glich einer kurzen Vorstellungsrunde, als sie sich schon nach 90 Sekunden zum 1:0 spielten. Der englische Nationalspieler Townsend passte auf das einstige Schalker Wunderkind Meyer, der flankte präzis auf den früheren Liverpool-Stürmer Benteke. Doch nur vier Minuten später gelang dem FCL durch Schürpf der Ausgleich.

Neuer Luzerner Nummer 1

Der Baselbieter ist der neue Captain einer nur fein veränderten Mannschaft. Die neue Nummer 1 im Tor ist Marius Müller, er kam von RB Leipzig. Von Lausanne wechselte Margiotta, der Rest rückte aus dem Nachwuchs nach oder zählte zum Stamm der letzten Saison.

Im Spiel gegen Palace folgten bald die obligaten Testspielwechsel, Luzern war dem 2:1 näher als die Engländer, die sich dann aber im Penaltyschiessen durchsetzten. Remo Arnold scheiterte mit dem letzten Versuch an Goalie Wayne Hennessey.

