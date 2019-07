Lustenberger will «den Titel verteidigen»

Lustenberger hat mit seiner Erfahrung denn auch gleich die Captainbinde übernommen. Ungewöhnlich für einen Neuzugang. Von aussergewöhnlichem Druck will er dennoch nichts wissen: «Den hatte ich in den letzten zwölf Jahren in Berlin genauso. Ich habe immer gesagt, dass ich alles daran setzen werde, dass wir erfolgreich sind.» Auch wolle er seinen neuen Arbeitsort nicht zu sehr mit dem alten vergleichen. Am auffälligsten sei lediglich, dass das Medieninteresse in der Schweiz kleiner sei als in der deutschen Bundesliga.

Zu den voraussichtlichen Konkurrenten in der anlaufenden Saison – am Sonntag empfängt der Meister Aufsteiger Servette Genf – zählt der YB-Captain den FC Basel. «Ich glaube aber, wir tun gut daran, nicht auf den Gegner, sondern auf uns zu schauen. Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind fit für den Sonntag. Das ist das Entscheidende.»